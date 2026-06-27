ДТП с пострадавшим произошло на трассе Харьковщины, где шел ремонт дороги
ДТП произошло 26 июня около 15:00 в Берестинском районе, сообщает Нацполиция.
57-летний водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen, который использовали рабочие для ремонта дорог. От удара транспортное средство неконтролируемо сместилось и наехало на мужчину, который находился перед автомобилем.
Из-за ДТП 48-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения ПДД.