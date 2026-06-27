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ДТП с пострадавшим произошло на трассе Харьковщины, где шел ремонт дороги

Происшествия 18:20   27.06.2026
Оксана Якушко
ДТП с пострадавшим произошло на трассе Харьковщины, где шел ремонт дороги

ДТП произошло 26 июня около 15:00 в Берестинском районе, сообщает Нацполиция.

57-летний водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen, который использовали рабочие для ремонта дорог. От удара транспортное средство неконтролируемо сместилось и наехало на мужчину, который находился перед автомобилем.

Из-за ДТП 48-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения ПДД.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 18:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 26 июня около 15:00 в Берестинском районе, сообщает Нацполиция.".