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ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги

Події 18:20   27.06.2026
Оксана Якушко
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги

ДТП сталася 26 червня близько 15:00 у Берестинському районі Харківської області, повідомляє Нацполіція.

57-річний водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням і врізався в припаркований автомобіль Volkswagen, який використовували для ремонту доріг. Від удару транспортний засіб неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, що перебував перед автомобілем.

Через ДТП 48-річний чоловік отримав численні травми та його ушпиталили.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 18:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 26 червня близько 15:00 у Берестинському районі Харківської області, повідомляє Нацполіція.".