ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги

ДТП сталася 26 червня близько 15:00 у Берестинському районі Харківської області, повідомляє Нацполіція.

57-річний водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням і врізався в припаркований автомобіль Volkswagen, який використовували для ремонту доріг. Від удару транспортний засіб неконтрольовано змістився та наїхав на чоловіка, що перебував перед автомобілем.

Через ДТП 48-річний чоловік отримав численні травми та його ушпиталили.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР.