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Деякі трамваї та тролейбуси в четвер ходитимуть по-іншому в Харкові

Транспорт 19:18   19.08.2026
Олена Нагорна
Деякі трамваї та тролейбуси в четвер ходитимуть по-іншому в Харкові

У четвер, 20 серпня, з 09:00 до 16:00 змінять маршрути тролейбуси №13 та 20, а з 10:00 до 14:00 – трамваї №6, 8 та 23.

Зокрема, через роботи АТ «Харківобленерго» з 09:00 до 16:00 буде припинено рух тролейбусів по пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського, на ділянці від ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Захисників України», повідомили у мерії.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №13: розворотне коло “Парк “Зустріч” – ст. м. «Турбоатом» (через вул. Харківських Дивізій та пр. Героїв Харкова);

  • №20: розворотне коло “602 мікрорайон” – ст. м. «Турбоатом» (через пр. Ювілейний та пр. Льва Ландау).

На період відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №13 : ст. м. «Турбоатом» – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

Також у зв’язку з ремонтом контактної мережі з 10:00 до 14:00 буде припинено рух трамваїв Салтівським шосе, на ділянці від пр. Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».

У цей період трамваї №6, 8 та 23 курсуватимуть до перехрестя Салтівського шосе та пр. Тракторобудівників (замість розворотного кола «602 мікрорайон»).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 19:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 20 серпня, з 09:00 до 16:00 змінять маршрути тролейбуси №13 та 20, а з 10:00 до 14:00 – трамваї №6, 8 та 23.".