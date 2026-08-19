Деякі трамваї та тролейбуси в четвер ходитимуть по-іншому в Харкові

У четвер, 20 серпня, з 09:00 до 16:00 змінять маршрути тролейбуси №13 та 20, а з 10:00 до 14:00 – трамваї №6, 8 та 23.

Зокрема, через роботи АТ «Харківобленерго» з 09:00 до 16:00 буде припинено рух тролейбусів по пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського, на ділянці від ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Захисників України», повідомили у мерії.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№13: розворотне коло “Парк “Зустріч” – ст. м. «Турбоатом» (через вул. Харківських Дивізій та пр. Героїв Харкова);

№20: розворотне коло “602 мікрорайон” – ст. м. «Турбоатом» (через пр. Ювілейний та пр. Льва Ландау).

На період відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №13 : ст. м. «Турбоатом» – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

Також у зв’язку з ремонтом контактної мережі з 10:00 до 14:00 буде припинено рух трамваїв Салтівським шосе, на ділянці від пр. Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».

У цей період трамваї №6, 8 та 23 курсуватимуть до перехрестя Салтівського шосе та пр. Тракторобудівників (замість розворотного кола «602 мікрорайон»).