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Некоторые трамваи и троллейбусы в четверг будут ходить по-другому в Харькове

Транспорт 19:18   19.08.2026
Елена Нагорная
Некоторые трамваи и троллейбусы в четверг будут ходить по-другому в Харькове

В четверг, 20 августа, с 09:00 до 16:00 изменят маршруты троллейбусы №13 и 20, а с 10:00 до 14:00 — трамваи №6, 8 и 23.

В частности, из-за работ АО «Харьковоблэнерго» с 09:00 до 16:00 будет прекращено движение троллейбусов по пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского, на участке от ст. м. «Турбоатом» до ст. м. «Защитников Украины», сообщили в мэрии.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

  • №13: разворотный круг «Парк «Встреча» — ст. м. «Турбоатом» (через ул. Харьковских Дивизий и пр. Героев Харькова);

  • №20: разворотный круг «602 микрорайон» — ст. м. «Турбоатом» (через пр. Юбилейный и пр. Льва Ландау).

На период отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №13: ст. м. «Турбоатом» — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».

Также в связи с ремонтом контактной сети с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от пр. Тракторостроителей до разворотного круга «602 микрорайон».

В этот период трамваи №6, 8 и 23 будут курсировать до перекрестка Салтовского шоссе и пр. Тракторостроителей (вместо разворотного круга «602 микрорайон»).

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 19:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 20 августа, с 09:00 до 16:00 изменят маршруты троллейбусы №13 и 20, а с 10:00 до 14:00 — трамваи №6, 8 и 23.".