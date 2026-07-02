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У Харкові мотоцикліст на смерть збив жінку на пішохідному переході (фото)

Події 17:32   02.07.2026
Оксана Горун
У Харкові мотоцикліст на смерть збив жінку на пішохідному переході (фото)

Про ДТП, яка сталася 2 липня у Харкові, повідомили в Нацполіції. І водій, і пішохід, 68-річна жінка, загинули.

“Аварія сталася 2 липня в районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та Майдану Захисників України. За адресою стався наїзд мотоциклу “Suzuki” під керуванням 32-річного водія на 68-річну жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Потім мотоцикл зіштовхнувся з припаркованим автомобілем “Skoda”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП з мотоциклом у Харкові 2 липня 2026

Жінка померла у “швидкій”. Водія довезли до лікарні, але він також помер. Поліція встановлює всі обставини аварії.

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Раніше ми повідомляли, що 16-річний мотоцикліст постраждав у ДТП на Харківщині. Аварія сталася 30 червня близько 19:35 у Чугуєві.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 17:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ДТП, яка сталася 2 липня у Харкові, повідомили в Нацполіції. І водій, і пішохід, 68-річна жінка, загинули".