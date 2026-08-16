Попереду – два дні спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 17 серпня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на понеділок та наступні дні третього тижня серпня.

За даними метеорологів, завтра, 17 серпня, в Харкові та регіоні зберігатиметься спекотна погода. Опадів не очікують. Температура повітря вночі у Харкові буде +14 – 16°, в області +12 – 17°. Вдень у Харкові очікують +30 – 32°, в області +29 – 34°.

Також спеку прогнозують у вівторок, 18 серпня, до +35° вдень. Уже в середу температура спаде – до 27° тепла вдень.

Раніше головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота попереджала мешканців регіону про небезпеку поширення кишкових інфекцій у спеку. Особливо вони загрожують дітям.

“Щоб запобігти інфікуванню, необхідно дотримуватися правил гігієни, вживати свіжі та якісні харчові продукти з перевірених торгових точок”, – наголосила вона.