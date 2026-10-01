Поки що без заморозків: прогноз погоди в Харкові та області на 2 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на п’ятницю, 2 жовтня.

Метеорологи інформують: істотних опадів у Харкові та області не буде. Очікують сильний північний вітер – 7 – 12 м/с.

Температура повітря в місті буде: вночі 5 – 7° тепла, вдень 14 – 16°. В області: вночі 3 – 8° тепла, вдень 13 – 18°.

Раніше Укргідрометцентр та ДСНС попередили про те, що в Україну йдуть заморозки. Першими мінусові температури відчують у західних та північних областях країни. У решті регіонів заморозки розпочнуться 2-3 жовтня. У прогнозі харківських метеорологів заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3° очікуються вночі 3 жовтня.