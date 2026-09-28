Сильний вітер та до +21: прогноз погоди у Харкові та області на 29 вересня

У вівторок, 29 вересня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 9–11 градусів, удень — 18–20, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 8–13 градусів, удень — 16–21.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с.

Раніше синоптики попередили, що шквальному вітру вдень 29 вересня присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.