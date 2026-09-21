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Погода у вересні: на Харківщині тривало літо – метеорологи

Актуально 17:36   21.09.2026
Тетяна Литвіна
Погода у вересні: на Харківщині тривало літо – метеорологи

Погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За даними центру, дощі пройшли на більшій частині області та майже повністю ліквідували посуху.

“Вологозабезпечення ґрунту значно покращилося і було на рівні оптимальних та достатніх значень, одночасно в південній та південно-західній частинах області продовжувався дефіцит опадів, продовжувала утримуватися ґрунтова посуха”, – кажуть метеорологи.

“Протягом другої декади вересня агрометеорологічні умови для завершення вегетації та збирання пізніх сільськогосподарських культур кукурудзи та соняшника, а також підготовки площ, призначених під посіви озимих культур, були загалом задовільними”, – додали в Гідрометеорологічному центрі.

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Нагадаємо, у серпні метеорологи зафіксували на Харківщині спеку вище за норму та дефіцит дощів. Середня температура повітря у серпні перевищила кліматичну норму на 1–1,5 градуса та становила 21,1–22,4, що разом із гострим дефіцитом опадів призвело до повного висихання метрового шару ґрунту.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 17:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.".