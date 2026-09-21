Погода у вересні: на Харківщині тривало літо – метеорологи

Погода у вересні на Харківщині виявилася несподівано теплою. Температура другої декади місяця була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

За даними центру, дощі пройшли на більшій частині області та майже повністю ліквідували посуху.

“Вологозабезпечення ґрунту значно покращилося і було на рівні оптимальних та достатніх значень, одночасно в південній та південно-західній частинах області продовжувався дефіцит опадів, продовжувала утримуватися ґрунтова посуха”, – кажуть метеорологи.

“Протягом другої декади вересня агрометеорологічні умови для завершення вегетації та збирання пізніх сільськогосподарських культур кукурудзи та соняшника, а також підготовки площ, призначених під посіви озимих культур, були загалом задовільними”, – додали в Гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, у серпні метеорологи зафіксували на Харківщині спеку вище за норму та дефіцит дощів. Середня температура повітря у серпні перевищила кліматичну норму на 1–1,5 градуса та становила 21,1–22,4, що разом із гострим дефіцитом опадів призвело до повного висихання метрового шару ґрунту.