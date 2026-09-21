Кілька будинків залишаться без газу в Харкові у вівторок: адреси

Завтра, 22 вересня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде за такими адресами: вул.Безлюдівська буд. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 22 вересня. Протягом доби очікується гроза. Явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий, писали у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.