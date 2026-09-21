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За гроші вирішував “квартирне питання”: держвиконавця підозрюють у Харкові

Суспільство 14:17   21.09.2026
Вікторія Яковенко
За гроші вирішував “квартирне питання”: держвиконавця підозрюють у Харкові

Слідство вважає, що старший держвиконавець у Харкові отримував хабар за сприяння у вирішенні питань, пов’язаних із продажем половини квартири через електронні торги.

“У листопаді 2025 року до посадовця звернувся чоловік, який діяв за довіреністю в інтересах жінки. Вона проживала у квартирі, а ½ частина нерухомості, що належала її колишньому чоловікові, перебувала у виконавчому провадженні та мала бути реалізована через електронні торги. Жінка хотіла викупити цю частину квартири, однак не погоджувалась із визначеною оцінювачем її вартістю. Держвиконавець запропонував за 1000 доларів посприяти у проведенні нової оцінки, залучити потрібного оцінювача та направити документи до ДП “СЕТАМ”, – встановили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі фігурант продовжив отримувати гроші за окремі дії у межах виконавчого провадження, кажуть правоохоронці.

“У січні 2026 року, коли ½ частина квартири вже була виставлена на електронні торги, держвиконавець запропонував повернути виконавчий лист, а після повторного відкриття провадження провести нову оцінку із залученням визначеного ним оцінювача. За це він отримав 500 доларів та 2000 гривень. У серпні третій етап електронних торгів не відбувся через відсутність покупця. Після цього держвиконавець продовжив займатися питанням квартири: розрахував різницю між сумою заборгованості та вартістю майна, продиктував необхідні заяви та повідомив, що підготує документи для подальшої державної реєстрації права власності”, – розповіли в прокуратурі.

За подальше сприяння посадовець попросив ще 300 доларів. Під час отримання цих коштів його й затримали, зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

госисполнителя будут судить в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 14:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство вважає, що старший держвиконавець у Харкові отримував хабар за сприяння у вирішенні питань, пов’язаних із продажем половини квартири через електронні торги.".