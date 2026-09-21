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До кінця дня: харків’ян попереджають про сильний вітер

Актуально 18:21   21.09.2026
Тетяна Литвіна
До кінця дня: харків’ян попереджають про сильний вітер

До кінця дня 21 вересня у зв’язку з погіршенням погоди у Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Очікується сильний вітер.

Як повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей, найближчим часом із збереженням до кінця доби 21 вересня по місту та області очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с.

Це перший рівень небезпеки, жовтий.

погода 21 сентября
Илюстрація: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Також завтра, 22 вересня, метеорологи прогнозують грози, які продовжуватимуться весь день.

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Нагадаємо, у другій декаді вересня погода у Харкові та області виявилася несподівано теплою. Температура була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.

 

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 18:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця дня 21 вересня у зв’язку з погіршенням погоди у Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Очікується сильний вітер.".