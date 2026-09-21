До кінця дня: харків’ян попереджають про сильний вітер
До кінця дня 21 вересня у зв’язку з погіршенням погоди у Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Очікується сильний вітер.
Як повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей, найближчим часом із збереженням до кінця доби 21 вересня по місту та області очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с.
Це перший рівень небезпеки, жовтий.
Також завтра, 22 вересня, метеорологи прогнозують грози, які продовжуватимуться весь день.
Читайте також: Декілька будинків залишаться без газу у Харкові у вівторок: адреси
Нагадаємо, у другій декаді вересня погода у Харкові та області виявилася несподівано теплою. Температура була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо.