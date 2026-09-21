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До конца дня: харьковчан предупреждают о сильном ветре

Актуально 18:21   21.09.2026
Татьяна Литвина
До конца дня: харьковчан предупреждают о сильном ветре

До конца дня 21 сентября в связи с ухудшением погоды в Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый. Ожидается сильный ветер.

Как сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей, в ближайшее время с сохранением до конца суток 21 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с.

Это I уровень опасности, желтый.

Иллюстрация: Гидрометеорологический центр в Харьковской и Луганской областях

Также завтра, 22 сентября, метеорологи прогнозируют грозы, которые будут продолжаться весь день.

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Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.

 

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 18:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До конца дня 21 сентября в связи с ухудшением погоды в Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый. Ожидается сильный ветер.".