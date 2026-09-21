До конца дня: харьковчан предупреждают о сильном ветре

До конца дня 21 сентября в связи с ухудшением погоды в Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый. Ожидается сильный ветер.

Как сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей, в ближайшее время с сохранением до конца суток 21 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с.

Это I уровень опасности, желтый.

Также завтра, 22 сентября, метеорологи прогнозируют грозы, которые будут продолжаться весь день.

Напомним, во второй декаде сентября погода в Харькове и области оказалась неожиданно теплой. Температура была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.