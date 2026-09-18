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По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября

Погода 19:42   18.09.2026
Елена Нагорная
По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября

В субботу, 19 сентября, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, видимость 200 – 500 м.

В Харькове ночью термометры будут показывать 8–10 градусов, днем – 23–25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 7–12 градусов, днем – 22–27.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 21 сентября в Украине ожидается ощутимое похолодание — дневные показатели снизятся до 10–17 градусов. Она предупредила, что через территорию страны пройдут атмосферные фронты, которые принесут с собой обильные дожди и пасмурную погоду.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 19 сентября, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, видимость 200 – 500 м.".