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О продвижении врага на Харьковщине сообщает DeepState

Фронт 16:45   18.09.2026
Виктория Яковенко
О продвижении врага на Харьковщине сообщает DeepState Карта DeepState

18 сентября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении армии РФ в приграничье Харьковщины.

По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочковое Волчанской громады Чугуевского района.

Карту боевых действий DeepState обновил около 16:00.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова. «Северная группировка войск России приписала захват населенного пункта подразделениям 126 мотострелкового полка России», — отметили в ISW.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении армии РФ в приграничье Харьковщины.".