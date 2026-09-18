О продвижении врага на Харьковщине сообщает DeepState
18 сентября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении армии РФ в приграничье Харьковщины.
По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочковое Волчанской громады Чугуевского района.
Карту боевых действий DeepState обновил около 16:00.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова. «Северная группировка войск России приписала захват населенного пункта подразделениям 126 мотострелкового полка России», — отметили в ISW.