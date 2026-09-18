О продвижении врага на Харьковщине сообщает DeepState

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Напомним, в Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова. «Северная группировка войск России приписала захват населенного пункта подразделениям 126 мотострелкового полка России», — отметили в ISW.

18 сентября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении армии РФ в приграничье Харьковщины.

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• Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении армии РФ в приграничье Харьковщины.".