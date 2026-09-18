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Фермер засеял пшеницей: древнее поселение на Харьковщине вернули государству

Актуально 17:46   18.09.2026
Татьяна Литвина
Фермер засеял пшеницей: древнее поселение на Харьковщине вернули государству Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv

Археологический памятник «Войтенки-1» вблизи Валок площадью более 34 га окончательно возвращен государству. Древнее поселение фермер использовал под пшеницу.

Археологический памятник местного значения «Войтенки-1» — это уникальный археологический комплекс. Он включает поселения и могильник позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов (середина III — начало V века). Комплекс принадлежит черняховской археологической культуре. Еще в 1997 году поселение признано памятником археологии местного значения, рассказали в областной прокуратуре.

Несмотря на охранный статус, территорию незаконно передали в коммунальную собственность Валковского городского совета, а затем в аренду фермерскому хозяйству, которое засеяло ее пшеницей.

«Земли историко-культурного назначения, на которых расположены археологические памятники, могут находиться исключительно в государственной собственности. Их изъятие возможно только по согласованию с Кабинетом Министров Украины и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия. Обнаружив нарушения, Харьковская областная прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокуратуры. Законность этого решения подтвердил и апелляционной инстанции», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Войтенки-1, археологический памятник, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv
Войтенки-1, археологический памятник, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv

В настоящее время прокуратура обеспечила фактическое исполнение судебного решения. В Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены сведения о прекращении права коммунальной собственности и отмене аренды.

Войтенки-1, археологический памятник, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv
Войтенки-1, археологический комплекс, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv
Войтенки-1, археологический комплекс, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv
Войтенки-1, археологический памятник, Валки
Фото: Харьковская областная прокуратура/t.me/prokuratura_kharkiv

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Напомним, три объекта в Харькове внесли в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Это Памятники архитектуры национального значения «Успенский собор», «Покровская церковь» и памятник истории национального значения «Дом, где работал театр «Березіль» под руководством Леся Курбаса (Харьковский академический украинский драматический театр)».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 17:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Археологический памятник «Войтенки-1» вблизи Валок площадью более 34 га окончательно возвращен государству. Древнее поселение фермер использовал под пшеницу.".