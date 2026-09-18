Фермер засеял пшеницей: древнее поселение на Харьковщине вернули государству

Археологический памятник «Войтенки-1» вблизи Валок площадью более 34 га окончательно возвращен государству. Древнее поселение фермер использовал под пшеницу.

Археологический памятник местного значения «Войтенки-1» — это уникальный археологический комплекс. Он включает поселения и могильник позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов (середина III — начало V века). Комплекс принадлежит черняховской археологической культуре. Еще в 1997 году поселение признано памятником археологии местного значения, рассказали в областной прокуратуре.

Несмотря на охранный статус, территорию незаконно передали в коммунальную собственность Валковского городского совета, а затем в аренду фермерскому хозяйству, которое засеяло ее пшеницей.

«Земли историко-культурного назначения, на которых расположены археологические памятники, могут находиться исключительно в государственной собственности. Их изъятие возможно только по согласованию с Кабинетом Министров Украины и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия. Обнаружив нарушения, Харьковская областная прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования прокуратуры. Законность этого решения подтвердил и апелляционной инстанции», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В настоящее время прокуратура обеспечила фактическое исполнение судебного решения. В Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены сведения о прекращении права коммунальной собственности и отмене аренды.

Напомним, три объекта в Харькове внесли в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Это Памятники архитектуры национального значения «Успенский собор», «Покровская церковь» и памятник истории национального значения «Дом, где работал театр «Березіль» под руководством Леся Курбаса (Харьковский академический украинский драматический театр)».