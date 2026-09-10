Земли памятника археологии на Харьковщине вернули государству

Апелляционный суд выиграли прокуроры на Харьковщине, чтобы прекратить использование аграриями земель городища «Закозаровское» в районе Люботина.

Речь идет о 17 земельных участках общей площадью около 15 га. Их стоимость оценивают в более чем 300 тысяч гривен.

«Установлено, что в 2008 году эти земли безвозмездно передали в частную собственность гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства. В дальнейшем участки неоднократно отчуждались и оказались в собственности двух физических лиц, которые в 2019 году передали их в аренду сельскохозяйственному предприятию», — сообщила предысторию пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

При этом эта территория — объект культурного наследия, который относится к скифским временам раннего железного века. На госучете он стоит еще с 1986 года. Передавать такие земли в частную собственность нельзя в определенных законом случаях. Чтобы отстоять право государства на эти земли, прокуроры обратились в суд. Но в первой инстанции их не поддержали. Поэтому пришлось подавать апелляцию. Апелляционный суд признал договора аренды на землю недействительными. Землю должны вернуть государству.

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Ранее на Харьковщине через суд вернули государству скифское городище «Коломак». Уникальный объект скифского времени (V–III вв. до н. э.) расположен в урочище Лозовой Яр в бассейне реки Северский Донец. Он оказался не в частной, а в коммунальной собственности.