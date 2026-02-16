Live

Уникальный памятник археологии на Харьковщине пытаются вернуть государству

Общество 17:49   16.02.2026
Оксана Якушко
Уникальный памятник археологии на Харьковщине пытаются вернуть государству Фото: Харьковская областная прокуратура

Памятник археологии «Войтенки-1» ученые исследовали с 1970 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Харьковские прокуроры в январе 2026 года обратились в суд, чтобы вернуть в государственную собственность земельный участок площадью 34,4 га и стоимостью более 1,4 млн. грн. Эта территория принадлежит древнему поселению «Войтенки-1» и еще в 1997 году признана памятником археологии местного значения.

Участок земли незаконно передали в собственность Валковской территориальной громады, а затем фермерскому хозяйству. Но земля историко-культурного предназначения может находиться только в государственной собственности.

Археологи и историки исследуют поселение и могильник «Войтенки-1» с 1970-х годов. Это уникальная достопримечательность позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов в лесостепях Восточной Европы, которая важна для культурного достояния Украины и мира.

По ходатайству прокурора земельный участок арестовали и запретили на нем какие-либо сельскохозяйственные, строительные и земельные работы.

Справка: из-за российской агрессии в Украине разрушены/повреждены 1630 памятников культурного наследия. Наибольшие потери понесла Харьковская область — 344 объекта.

Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

09.09.2024
Казармы армии фараона Рамзеса II и уникальный меч раскопали в Египте
22.11.2023
«Город мертвых»: музеи Ватикана открыли для публики древнеримский некрополь
21.11.2023
Древний затонувший город и его сокровища нашли под водой в Греции
03.11.2023
В Турции археологи нашли 11000-летюю статую мужчины, сжимающего пенис
31.10.2023
Мумию дочки жреца и «Книгу мертвых» нашли на 3500-летнем кладбище в Египте


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уникальный памятник археологии на Харьковщине пытаются вернуть государству», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник археологии «Войтенки-1» ученые исследовали с 1970 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.".