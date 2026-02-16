Уникальный памятник археологии на Харьковщине пытаются вернуть государству
Памятник археологии «Войтенки-1» ученые исследовали с 1970 года, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Харьковские прокуроры в январе 2026 года обратились в суд, чтобы вернуть в государственную собственность земельный участок площадью 34,4 га и стоимостью более 1,4 млн. грн. Эта территория принадлежит древнему поселению «Войтенки-1» и еще в 1997 году признана памятником археологии местного значения.
Участок земли незаконно передали в собственность Валковской территориальной громады, а затем фермерскому хозяйству. Но земля историко-культурного предназначения может находиться только в государственной собственности.
Археологи и историки исследуют поселение и могильник «Войтенки-1» с 1970-х годов. Это уникальная достопримечательность позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов в лесостепях Восточной Европы, которая важна для культурного достояния Украины и мира.
По ходатайству прокурора земельный участок арестовали и запретили на нем какие-либо сельскохозяйственные, строительные и земельные работы.
Справка: из-за российской агрессии в Украине разрушены/повреждены 1630 памятников культурного наследия. Наибольшие потери понесла Харьковская область — 344 объекта.
