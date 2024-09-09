Казармы армии фараона Рамзеса II и уникальный меч раскопали в Египте

В северо-западной пустыне Египта археологи нашли казармы из глинобитного кирпича и хранилища оружия, которые связаны с Рамзесом II, правившим в 1279–1213 годах до нашей эры, сообщает The Times.

Резные фигурки на древнеегипетских памятниках повествуют о подвигах колесничих и других воинов под командованием великого фараона Рамзеса II.

Теперь археологи обнаружили, где жили некоторые из них. Глиняные сооружения, найденные на северо-западной пустыне Египта, предположительно были военными казармами.

На месте, расположенном в провинции Бехейра, находилось хранилище для оружия. Среди находок был замечательный бронзовый меч с эмблемой Рамзеса Великого, правившего Древним Египтом в 1279–1213 гг. до н. э. Он был увековечен в произведениях от Библии до диснеевского фильма «Принц Египта».

Археологи также нашли украшение в виде скарабея из фаянса, с надписью имени Амона, бога неба, и увенчанное лотосом. На другом было имя Птаха, бога творения. Также были обнаружены ожерелья с гранатовыми узорами и кольца.

В какой-то момент солдаты похоронили на этом месте целую корову. Коровы использовались в Древнем Египте для изображения богини неба Хатхор, которая почиталась как мать фараонов.

Строения были разделены на две одинаковые группы, разделенные узким коридором.

Генсекретарь Высшего совета по древностям Египта Мохамед Исмаил Халед заявил, что казармы были «важнейшим военным опорным пунктом для древнеегипетской армии на западной военной дороге, защищая северо-западные границы Египта от нападений ливийских племен и «народов моря».

«Народы моря» были таинственными мародерами, которые, как полагают, сыграли роль в катастрофическом периоде древней средиземноморской истории, известном как крах позднего бронзового века. Среди цивилизаций, которые исчезли в то время, были микенская Греция и хеттская империя в Анатолии.

Доктор Айман Эшмави, глава сектора египетских древностей в совете, сказал, что обнаруженные артефакты указывают на то, что некоторые из сооружений использовались в качестве складов для снабжения солдат продовольствием и ежедневными запасами.

На месте раскопок были обнаружены большие силосные башни с остатками керамических сосудов с костями рыб и животных, а также печи для приготовления пищи.

Царь Рамзес II, принадлежавший к 19 династии, правившей в 1295–1189 гг. до н. э., был самым долгоправящим царем Древнего Египта. Он был известен своей военной доблестью и усилиями по расширению и защите границ Египта, создав ряд крепостей и форпостов на западных границах.