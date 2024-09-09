Казарми армії фараона Рамзеса II й унікальний меч розкопали в Єгипті

У північно-західній пустелі Єгипту археологи знайшли казарми з глинобитної цегли та сховища зброї, пов’язані з Рамзесом II, який правив у 1279–1213 роках до нашої ери, повідомляє The Times.

Різьблені фігурки на давньоєгипетських пам’ятниках оповідають про подвиги воїнів на колісницях та інших воїнів під командуванням великого фараона Рамзеса II.

Тепер археологи виявили, де мешкали деякі з них. Глиняні споруди, знайдені на північно-західній пустелі Єгипту, імовірно, були військовими казармами.

На місці, розташованому в провінції Бехейра, було сховище для зброї. Серед знахідок був чудовий бронзовий меч з емблемою Рамзеса Великого, який правив Стародавнім Єгиптом у 1279–1213 роках. до зв. е. Він був увічнений у творах від Біблії до діснеївського фільму “Принц Єгипту”.

Археологи також знайшли прикрасу у вигляді скарабея з фаянсу, з написом імені Амона, бога неба, та увінчану лотосом. На іншому було ім’я Птаха, бога творіння. Також були виявлені намиста з гранатовими візерунками та кільця.

Якоїсь миті солдати поховали на цьому місці цілу корову. Корови використовувалися в Стародавньому Єгипті для зображення богині неба Хатхор, яка шанувалася як мати фараонів.

Будівлі було поділено на дві однакові групи, розділені вузьким коридором.

Генсекретар Вищої ради з давніх-давен Єгипту Мохамед Ісмаїл Халед заявив, що казарми були «найважливішим військовим опорним пунктом для давньоєгипетської армії на західній військовій дорозі, захищаючи північно-західні кордони Єгипту від нападів лівійських племен і «народів моря».

«Народи моря» були таємничими мародерами, які, як вважають, відіграли роль у катастрофічному періоді давньої середземноморської історії, відомому як крах пізнього бронзового віку. Серед цивілізацій, що зникли на той час, були мікенська Греція та хетська імперія в Анатолії.

Доктор Айман Ешмаві, голова сектору єгипетських старожитностей у раді, сказав, що виявлені артефакти вказують на те, що деякі з споруд використовувалися як склади для постачання солдатів продовольством та щоденними запасами.

На місці розкопок знайшли великі силосні вежі із залишками керамічних судин із кістками риб та тварин, а також печі для приготування їжі.

Цар Рамзес II, що належав до 19-ї династії, що правила в 1295-1189 р.р. до зв. е., чи не найдовше правив Стародавнім Єгиптом. Він був відомий своєю військовою доблестю та зусиллями щодо розширення та захисту кордонів Єгипту, створивши ряд фортець та форпостів на західних кордонах.