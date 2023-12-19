Як за часів фараонів боги святкували Новий рік, розповіла давня фреска

Під час реставрації даху 2200-річного храму Есни в Єгипті вчені відновили старовинну фреску, на якій давньоєгипетські боги святкують Новий рік, пише Live Science.

Приголомшливу новорічну сцену, намальовану стародавніми єгиптянами, виявили дослідники, що відновлюють витвори мистецтва на стелі храму Есни, побудованого близько 2200 років тому і капітальної реконструкції, що зазнав близько 2000 років тому, коли римляни контролювали Єгипет.

На зображенні Оріон, Сіріус та Анукіс катаються на човнах, а Нут, богиня неба, поглинає над ними вечірнє сонце.

Крістіан Лейтц, професор єгиптології Тюбінгенського університету, розповіла, що Ніл у цей час сезонно розливався, і стародавні єгиптяни вважали, що приблизно за 100 днів після появи на небосхилі зірки Сіріуса богиня Анукіс була відповідальною за відступ паводкових вод Нілу.

За нашим календарем, давньоєгипетський Новий рік наставав у середині липня, зазначила Лейтц.

Новорічна фреска — останнє з кількох відкриттів, зроблених вченими в храмі Есни, картини яких були приховані від очей два тисячоліття під шаром сажі, бруду і навіть пташиного посліду. Останні п’ять років вчені чистили стелю, виявляючи безліч зображень, включаючи зображення древнього зодіаку та різних астрономічних сузір’їв, та понад 200 раніше невідомих написів.

Закінчивши мити стелю команда відновила ще кілька картин. Один із них — зображення тіла лева з чотирма крилами та головою барана — репрезентує «південний вітер», згідно з написом. У Стародавньому Єгипті південний вітер асоціювався зі спекою, і цілком можливо, що «лев уособлює силу спеки», зазначила Лейтц.

Тепер, коли реставрацію стелі завершено, команда очищує стіни, колони та передню частину храму. Очікується, що ця реставрація відкриє нові кольори та деталі зображень, які ледве можна розрізнити крізь бруд, наприклад, трони богів, подробиці їхнього одягу.