Как во времена фараонов боги праздновали Новый год, рассказала древняя фреска

Во время реставрации крыши 2200-летнего храма Эсны в Египте ученые восстановили старинную фреску, на которой древнеегипетские боги празднуют Новый год, пишет Live Science.

Потрясающую новогоднюю сцену, нарисованную древними египтянами, обнаружили исследователи, восстанавливающие произведения искусства на потолке храма Эсны, построенного около 2200 лет назад и подвергшегося капитальной реконструкции около 2000 лет назад, когда римляне контролировали Египет.

На изображении Орион, Сириус и Анукис катаются на лодках, а Нут, богиня неба, поглощает над ними вечернее солнце.

Кристиан Лейтц, профессор египтологии Тюбингенского университета, рассказала, что Нил в это время сезонно разливался, и древние египтяне считали, что примерно через 100 дней после появления на небосклоне звезды Сириуса богиня Анукис была ответственна за отступление паводковых вод Нила.

По нашему календарю, древнеегипетский Новый год наступал в середине июля, отметила Лейтц.

Новогодняя фреска — последнее из нескольких открытий, сделанных учеными в храме Эсны, чьи картины были скрыты от глаз два тысячелетия под слоем сажи, грязи и даже птичьего помета. Последние пять лет ученые чистили потолок, обнаруживая множество изображений, включая изображения древнего зодиака и различных астрономических созвездий, и более 200 ранее неизвестных надписей.

Закончив мыть потолок, команда восстановила еще несколько картин. Один из них — изображение тела льва с четырьмя крыльями и головой барана — представляет «южный ветер», согласно надписи. В Древнем Египте южный ветер ассоциировался с палящим зноем, и вполне возможно, что «лев олицетворяет силу жары», отметила Лейтц.

Теперь, когда реставрация потолка завершена, команда очищает стены, колонны и переднюю часть храма. Ожидается, что эта реставрация откроет новые цвета и детали изображений, которые едва можно различить сквозь грязь, например, «троны богов, подробности их одежды.

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