Памятник Сфинкса из естественной скалы помог построить египтянам ветер

Ветровая эрозия сделала скалу в Древнем Египте похожей на сфинкса, а затем египтяне превратили ее в культовый памятник, пишет Live Science.

Новое исследование предполагает, что древние египтяне, возможно, создали Сфинкса, памятник возрастом 4500 лет в Гизе, который стоит перед пирамидой Хафра, не полностью с нуля, а скорее на естественном объекте, который уже выглядел удивительно похожим на сфинкса.

Команда из Нью-Йоркского университета предположила, что ярданг, обдуваемый ветром скальный хребет, торчащий из земли, может естественным образом превратиться в образование, подобное сфинксу.

Но даже если бы древние египтяне действительно создали гигантский памятник из куска камня устрашающей формы, им все равно пришлось бы деликатно вылепить знаковые черты Сфинкса, которые сохранились и по сей день, говорят исследователи.

Чтобы исследовать форму Сфинкса, команда взяла насыпь из мягкой глины с более твердым материалом внутри и поместила ее в водный туннель с быстрым потоком, призванным имитировать тысячелетнюю ветровую эрозию. В начале эксперимента команда придала глине форму «полуэллипсоида» или половину овала. Когда вода размыла часть глины, она приобрела форму сфинкса. Они обнаружили, что «более твердый или более прочный материал стал «головой» льва», говорится в заявлении, а также появились черты лобной части, немного похожие на шею и лапы.

«Мы показали, что естественный процесс эрозии действительно может создать форму, похожую на лежащего льва с поднятой головой», — рассказал старший автор исследования Лейф Ристроф, доцент кафедры математики Нью-Йоркского университета. Ристроф предупредил, что, хотя возможно, что подобное природное явление существовало в Гизе, ученые не знают, существовало ли оно на самом деле.

Даже если бы такая природная особенность действительно существовала, отметил Ристроф, древние египтяне все равно проделали бы значительный объем работы для создания культовой структуры. «Нет никаких сомнений в том, что черты лица и детали были выполнены людьми», — сказал Ристроф.

Египтологи и другие ученые, не участвовавшие в исследовании, заявили, что, хотя результаты интересны, это не означает, что природный объект в форме сфинкса действительно существовал в Гизе.

Исследование показывает «очень реальную возможность того, как природное известняковое образование приобрело аморфную форму, подобную сфинксу», — сказала Кэтрин Бард, почетный профессор археологии и классических исследований Бостонского университета, которая провела обширную работу в Египте. Бард, однако, предупредила, что, хотя она и видела ярданги в оазисе Дахла в Западной пустыне Египта, она никогда не видела ярданга, похожего на тот, который команда создала в своем исследовании. Даже если бы в Гизе существовал ярданг в форме сфинкса, египтянам «пришлось бы дополнить естественное образование блоками известняка, чтобы завершить переднюю часть – ноги и лапы льва», – рассказала Бард.

Джудит Банбери, геоархеолог из Кембриджского университета, которая провела обширную работу в Египте, рассказала, что «в прошлом существовали гипотезы о том, что очертания Сфинкса были созданы в результате естественной эрозии». Текущее исследование представляет собой «довольно хорошую модель, показывающую, как ярданг с более твердым участком внутри может стать похожим на сфинкса», — сказала Банбери.

Лаура Раньери Рой, египтолог и основатель-директор организации «Живой Древний Египет», отметила, что полевые исследования, проведенные в 1930-х годах археологом Эмилем Барэзом, показали, что Сфинкс на самом деле был построен на двух ярдангах, расположенных близко друг к другу, причем задняя часть Сфинкса была построена на одном ярданге, а голова и грудь Сфинкса — на другом. Исследования 1930-х годов показали, что работа, которую египтяне проделали, чтобы построить Сфинкса на двух ярдангах, была обширной.