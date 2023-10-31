Мумию дочки жреца и «Книгу мертвых» нашли на 3500-летнем кладбище в Египте

Археологи в Египте обнаружили 3500-летнее кладбище, где хранятся папирусы «Книги мертвых» и уникальные мумии, сообщает Live Science.

Кладбище в Туна аль-Гебель в центральном Египте восходит к Новому царству (около 1550–1070 гг. до н.э.) и содержит мумии, саркофаги, амулеты и многочисленные фигурки «шабти», которые предназначались для служения умершим. в загробной жизни. Об этом заявило Министерство туризма и древностей Египта.

Также на кладбище нашли уникальный папирус «Книга мертвых». Он имеет длину от 13 до 15 метров. Археологи ведут раскопки на этом месте с 2017 года, но кладбище обнаружили недавно.

«Книга мертвых» — это современное название, которое дали множеству текстов, которые помогали мертвым ориентироваться в подземном мире. Название, которое древние египтяне дали этим текстам, иногда переводится как «Книга выхода днем». Копии отрывков из «Книги мертвых» иногда хоронили вместе с умершими.

В заявлении археологов мало информации о недавно найденном экземпляре «Книги мертвых». Неясно, какие именно тексты он содержит и с кем похоронили книгу. Никаких фотографий папируса «Книги мертвых» опубликовано не было, а члены команды, обнаружившей ее, не отвечают на вопросы.

Ученые, не участвовавшие в раскопках, заявили, что находка может иметь важное значение. «Очень редко» можно найти копию «Книги мертвых» в могиле, где она была первоначально похоронена, говорит Фой Скалф, египтолог и руководитель исследовательского архива Чикагского университета. «Без фотографий трудно сказать больше, и принято ждать какой-либо официальной публикации, чтобы сформировать твердые оценки».

Лара Вайс, генеральный директор Музея Ремера и Пелизеуса в Германии, которая тщательно изучила «Книгу мертвых», рассказала, что «если папирус такой длинный и хорошо сохранившийся, [то это] определенно великолепная и интересная находка»

Согласно заявлению, археологи на новооткрытом кладбище обнаружили несколько гробов и мумий, в том числе дочери Джехути, первосвященника и жреца бога Амона, жившего более 3500 лет назад. Другой гроб, судя по всему, принадлежит женщине, которая была певицей в храме Амона, божества, связанного с солнцем и древним городом Фивы (современный Луксор).

На кладбище также было много каноп, в которых могли храниться органы умершего, говорится в заявлении. Также были найдены остатки каменных саркофагов, в которых находились деревянные гробы умерших.