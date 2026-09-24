Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что

Одноразовую адресную денежную помощь за счет средств областного бюджета получат 322 жителя Харьковской области. Помощь оказывается в связи со сложным материальным положением, вызванным чрезвычайными обстоятельствами.

Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, всего было рассмотрено 327 обращений. Комиссия по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям громад области удовлетворила 322 заявки на общую сумму 5,3 миллиона гривен.

Так, материальную помощь получат:

9 освобожденных из российского плена военнослужащих на общую сумму 450 тысяч гривен из расчета 50 тысяч на человека;

3 военных, имеющие тяжелые ранения. Общая сумма выплат – 150 тысяч гривен;

114 заявителей, имеющих онкологические заболевания;

184 человека с болезнями иного характера;

16 детей.

По словам заместителя начальника Харьковской ОВА Виты Ковальской, приоритет в оказании помощи — украинским защитникам и защитницам, детям и онкобольным. Для этого планируется привлечь дополнительное финансирование.

Напомним, гигиенические наборы от общественной организации «Элеос-Украина» могут получить жители Харьковской области. Кроме стандартных наборов, предусмотрены специализированные — для людей с ограниченной мобильностью и тех, кто по состоянию здоровья нуждается в дополнительных средствах ежедневного ухода.