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Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: уже семь погибших

Происшествия 10:15   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: уже семь погибших

Утром 24 сентября враг атаковал ферму в селе Старая Гнилица Чугуевского района. Известно, что повреждены помещения фермы. Также есть погибшие и раненые. 

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибли семь человек.

Обстрел фермы в Старой Гнилице

«Среди погибших — двое мужчин и четыре женщины», – уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Однако количество погибших и пострадавших постоянно растет. Так по состоянию на 10:15 уже известно о 12 раненых. Все они – сотрудники фермы.

«Всем раненым оказывается медицинская помощь. Профильные специалисты работают на месте атаки», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 10:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 сентября враг атаковал ферму в селе Старая Гнилица Чугуевского района. Известно, что повреждены помещения фермы. Также есть погибшие и раненые. ".