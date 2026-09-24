Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: уже семь погибших

Утром 24 сентября враг атаковал ферму в селе Старая Гнилица Чугуевского района. Известно, что повреждены помещения фермы. Также есть погибшие и раненые.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибли семь человек.

«Среди погибших — двое мужчин и четыре женщины», – уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Однако количество погибших и пострадавших постоянно растет. Так по состоянию на 10:15 уже известно о 12 раненых. Все они – сотрудники фермы.

«Всем раненым оказывается медицинская помощь. Профильные специалисты работают на месте атаки», – добавил начальник ХОВА.