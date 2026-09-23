Нож в спину: конфликт между мужчинами на Харьковщине закончился госпитализацией

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который с ножом бросился на своего оппонента на Харьковщине.

Событие произошло вечером 18 сентября в селе Задонецкое Чугуевского района. Между двумя мужчинами возник конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Во время ссоры 27-летний мужчина схватил нож и нанес 29-летнему оппоненту удар в спину. В результате полученного ранения пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине нанесено тяжелое телесное повреждение», — отметили правоохранители.

Копы задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове полицейские задержали мужчину, который едва не убил товарища, к которому пришел в гости, а также напал на хозяйку дома.