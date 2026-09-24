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Для собственных нужд: в Харькове нашли небольшую плантацию конопли

Происшествия 18:45   24.09.2026
Оксана Якушко
Для собственных нужд: в Харькове нашли небольшую плантацию конопли

36-летней женщине сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли и хранении каннабиса, сообщает Нацполиция.

36-летняя жительница Харькова купила через интернет семена конопли, посеяла и выращивала растения на собственном огороде.

Часть выращенных растений женщина высушила и измельчила, изготовив каннабис для собственного употребления.

Во время обыска домовладения правоохранители обнаружили и изъяли кусты конопли и вещество растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что это каннабис.

Следователи сообщили женщине о подозрении в незаконном производстве и хранении наркотиков.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 18:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летней женщине сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли и хранении каннабиса, сообщает Нацполиция.".