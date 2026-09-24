Для собственных нужд: в Харькове нашли небольшую плантацию конопли

36-летней женщине сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли и хранении каннабиса, сообщает Нацполиция.

36-летняя жительница Харькова купила через интернет семена конопли, посеяла и выращивала растения на собственном огороде.

Часть выращенных растений женщина высушила и измельчила, изготовив каннабис для собственного употребления.

Во время обыска домовладения правоохранители обнаружили и изъяли кусты конопли и вещество растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что это каннабис.

Следователи сообщили женщине о подозрении в незаконном производстве и хранении наркотиков.

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