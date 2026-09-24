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Туман и днем ​​до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области

Погода 19:57   24.09.2026
Оксана Якушко
Туман и днем ​​до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области Фото: Wikimedia Commons

Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Сутки ожидают без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 16 до 21°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9°, днем ​​прогреется до 17-19°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".