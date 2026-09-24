Туман и днем до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Сутки ожидают без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем от 16 до 21°.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9°, днем прогреется до 17-19°.