Туман и днем ​​до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 25 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Сутки ожидают без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 16 до 21°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9°, днем ​​прогреется до 17-19°.