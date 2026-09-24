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Больше 160 деревьев повалил ветер в Харькове (дополнено)

Общество 10:27   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 160 деревьев повалил ветер в Харькове (дополнено) Фото: ХГС

Сотрудники КП «Дорремстрой» ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в пресс-службе мэрии. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток. 

Дополнено в 10:27. Из-за урагана на улицы вышли и сотрудники СКП «Харьковзеленстрой».

«Предприятие получило почти 100 сообщений о свергнутых ураганом деревьях и сломанных ветках. Аварийные бригады предприятия с рассвета работают в усиленном режиме. Первоначально коммунальщики убирают стволы и ветки, угрожающие безопасности людей и препятствующие движению транспорта», – добавили в мэрии.

Последствия непогоды в Харькове
Фото: ХГС

Так коммунальщики распиливают деревья и ветки, которы были повреждены из-за сильного ветра.

Последствия непогоды в Харькове
Фото: ХГС
Последствия непогоды в Харькове
Фото: ХГС

«По состоянию на утро на придомовых территориях и вдоль дорог зафиксировано падение более 160 деревьев и около 300 веток. Обследование территорий продолжается», – добавили в горсовете.

Последствия непогоды в Харькове
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Читайте также: Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы с электроснабжением

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 10:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Дорремстрой» ликвидируют последствия непогоды в Харькове,".