Больше 160 деревьев повалил ветер в Харькове (дополнено)

Сотрудники КП «Дорремстрой» ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в пресс-службе мэрии. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток.

Дополнено в 10:27. Из-за урагана на улицы вышли и сотрудники СКП «Харьковзеленстрой».

«Предприятие получило почти 100 сообщений о свергнутых ураганом деревьях и сломанных ветках. Аварийные бригады предприятия с рассвета работают в усиленном режиме. Первоначально коммунальщики убирают стволы и ветки, угрожающие безопасности людей и препятствующие движению транспорта», – добавили в мэрии.

Так коммунальщики распиливают деревья и ветки, которы были повреждены из-за сильного ветра.

«По состоянию на утро на придомовых территориях и вдоль дорог зафиксировано падение более 160 деревьев и около 300 веток. Обследование территорий продолжается», – добавили в горсовете.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.