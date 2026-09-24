Последствия урагана в Харькове и области: семь раз жители вызывали спасателей

Семь раз спасатели выезжали на помощь жителям и коммунальщикам из-за сильного ветра. Четыре вызова получили спасатели в Харькове, еще три – в области, пишут в облуправлении ГСЧС.

В основном, помощь нужна была из-за повреждений авто и поваленных деревьев.

«Спасатели распилили и убрали шесть поваленных деревьев, расчистили 3 участка автомобильных дорог, демонтировали металлическую конструкцию с крыши офисного здания и деблокировали легковой автомобиль. К проведению работ привлекались семь единиц техники и 28 спасателей», – добавили в ГСЧС.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города. Сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в горсовете. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток.