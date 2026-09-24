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Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству

Общество 12:30   24.09.2026
Виктория Яковенко
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству

Правоохранители во второй раз вернули государству одно из самых известных исторических зданий в центре Харькова – известное как «пряничный дом».

Речь идет о памятке градостроительства и архитектуры местного значения «Медицинское общество» общей площадью 1 044,3 кв. м, а также земельный участок историко-культурного назначения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

пряничный дом в Харькове

Правоохранители напоминают: история судебных споров вокруг этого здания продолжается не первый год. В 2023 году прокуратура обжаловала решение Хозяйственного суда Харьковской области, в результате которого памятка выбыла из государственной собственности.

«После рассмотрения дела в судах апелляционной и кассационной инстанций прокуратура обеспечила возобновление нарушенного интереса государства, истец отказался от иска. Однако потом памятник снова оказался в центре судебного спора. В 2025 году прокуратура установила, что решениями Хозяйственного суда Харьковской области, принятыми уже в 2024-2025 годах, в пределах одного судебного дела с участием 12 субъектов частного права, путем постановления четырех отдельных решений, удовлетворены иски о разделе объектов недвижимости, переводе нежилых помещений в категорию жилых и признании права собственности на здания и земельные участки государственной и коммунальной формы собственности. Среди них — «пряничный дом» и земельный участок историко-культурного назначения под памятником», — отметили правоохранители.

В августе прошлого года прокуратура во второй раз обжаловала судебное решение, которым передано это здание в частные руки, а также еще три решения в рамках этого дела. Сначала Восточный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство, поскольку не увидел нарушения интересов государства.

Однако прокуроры не согласились и обратились в Верховный Суд. Он дал продолжение этому делу.

Во время нового рассмотрения Восточный апелляционный хозяйственный суд 21 сентября удовлетворил апелляцию прокуратуры. Четыре решения Хозяйственного суда отменены.

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что постановление уже вступило в законную силу. Но его могут оспорить в течение 20 дней.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители во второй раз вернули государству одно из самых известных исторических зданий в центре Харькова – известное как «пряничный дом».".