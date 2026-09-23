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FPV атакуют гражданских, успехи СОУ в Харьковской области — итоги 23 сентября

Актуально 23:00   23.09.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
FPV атакуют гражданских, успехи СОУ в Харьковской области — итоги 23 сентября

Усилились атаки FPV-дронами по Харькову и северным громадам области, есть погибшие и пострадавшие. Изюм забросали КАБами, в Великом Бурлуке разбили здание «экстренки». Объектив напоминает главные новости суток.

FPV-дроны атакуют: в Харькове и области серия «прилетов» с жертвами и пострадавшими

Харьков перенес ряд ударов накануне днем ​​и вечером. Они пришлись по Киевскому и Салтовскому районам – в частности, у выхода со станции метро, ​​автосалона, жилых домов. Также были попадания в автомобили. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате этих ударов погиб мужчина, а ранения получили четыре молодые женщины. По меньшей мере, трижды FPV атаковали Дергачевскую громаду. Сегодня днем ​​дрон попал по легковушке в Безруках, погиб мужчина, женщина получила ранения. Накануне под атакой оказался двигавшийся из Слатино в сторону Дергачей автомобиль, у водителя – осколочные ранения. Еще один дрон ночью ударил по машине на стоянке в Дергачах – в то время в ней никого не было. Сегодня утром беспилотник попал по грузовику, который привез гуманитарную помощь в Золочев. Обошлось без пострадавших.

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В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о трех волнах атаки беспилотников. Здание, где находилась «экстренка», разрушено. Медиков в нем не было, ведь накануне они получили предупреждение о вероятной атаке. Бригады переместили. Тем не менее «скорая» в Великобурлукской громаде продолжает работать.

Под ударами КАБов и РСЗО всю ночь был Изюм

По данным Харьковской областной прокуратуры, попадания были по частному сектору и в двухэтажный многоквартирный дом. В ХОВА сообщили о восьми пострадавших, среди которых – 11-летний мальчик. У него острая реакция на стресс.

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Зачищены также лесополосы к югу от него. Об этом сообщили аналитики группы DeepState. Кроме того, защитникам удалось еще и откинуть основные силы противника восточнее. Оккупантов из этой локации вытесняют штурмовики «Хартии». Таким образом, Двуречанский плацдарм постепенно «тает».

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Первое: не перегружать розетки и удлинители. Одновременное использование нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки. Второе: не использовать неисправные приборы. Сигналом срочно выключить прибор должен быть поврежденный кабель, искрение или запах плавленой изоляции. Третье: не оставлять электрообогреватели без присмотра, не ставить рядом с легковоспламеняющимися предметами и ничем не накрывать сверху.

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Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усилились атаки FPV-дронами по Харькову и северным громадам области, есть погибшие и пострадавшие. Объектив напоминает главные новости суток.".