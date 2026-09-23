Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов

В течение минувших суток из-за ударов РФ пострадали 14 человек, один мирный житель – погиб, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погиб мужчина (его данные уточняются), получили ранения женщины 28, 35 лет и две 21-летние женщины; в г. Изюм пострадали восемь человек, в том числе получил острую реакцию на стресс 11-летний мальчик; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 35-летний мужчина; на трассе в Старосалтовской громады получил ранения 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:

семь КАБов;

БпЛА типа «Молния»;

десять fpv-дронов;

117 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.