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Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов

Происшествия 08:50   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов

В течение минувших суток из-за ударов РФ пострадали 14 человек, один мирный житель – погиб, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков погиб мужчина (его данные уточняются), получили ранения женщины 28, 35 лет и две 21-летние женщины; в г. Изюм пострадали восемь человек, в том числе получил острую реакцию на стресс 11-летний мальчик; в пос. Слатино Дергачевской громады ранен 35-летний мужчина; на трассе в Старосалтовской громады получил ранения 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • семь КАБов;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • десять fpv-дронов;
  • 117 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток из-за ударов РФ пострадали 14 человек, один мирный житель – погиб, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".