Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів

Протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинув чоловік (його дані уточнюються), зазнали поранень жінки 28, 35 років і двоє 21-річних жінок; у м. Ізюм постраждали 8 людей, зокрема зазнав гострої реакції на стрес 11-річний хлопчик; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 35-річного чоловіка; на трасі у Старосалтівській громаді зазнав поранень 42-річний чоловік.”, – додав Синєгубов.

За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:

сім КАБів;

БпЛА типу «молния»;

десять fpv-дронів;

117 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.