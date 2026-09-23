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Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів

Події 08:50   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів

Протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинув чоловік (його дані уточнюються), зазнали поранень жінки 28, 35 років і двоє 21-річних жінок; у м. Ізюм постраждали 8 людей, зокрема зазнав гострої реакції на стрес 11-річний хлопчик; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 35-річного чоловіка; на трасі у Старосалтівській громаді зазнав поранень 42-річний чоловік.”, – додав Синєгубов.

За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:

  • сім КАБів;
  • БпЛА типу «молния»;
  • десять fpv-дронів;
  • 117 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".