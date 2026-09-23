Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів
Протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинув чоловік (його дані уточнюються), зазнали поранень жінки 28, 35 років і двоє 21-річних жінок; у м. Ізюм постраждали 8 людей, зокрема зазнав гострої реакції на стрес 11-річний хлопчик; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 35-річного чоловіка; на трасі у Старосалтівській громаді зазнав поранень 42-річний чоловік.”, – додав Синєгубов.
За добу Харківщиною прилетіло таке озброєння:
- сім КАБів;
- БпЛА типу «молния»;
- десять fpv-дронів;
- 117 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.