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Операція «Джентельмени»: на Харківщині знайшли 800 кущів конопель, що ще

Суспільство 16:45   22.09.2026
Вікторія Яковенко
Операція «Джентельмени»: на Харківщині знайшли 800 кущів конопель, що ще

Під час загальнодержавної спецоперації «Джентельмени» на Харківщині правоохоронці провели 53 обшуки, викрили пів сотні осіб, які, ймовірно, причетні до незаконного вирощування коноплі, повідомили про підозру 24 фігурантам за незаконний обіг нарковмісних рослин.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що другий етап спецоперації проводили впродовж вересня.

На Харківщині копи вилучили:

  • 803 кущі рослин коноплі;
  • понад 62 кг канабісу;
  • 550 грамів макової соломи;
  • 22 грами смоли канабісу;
  • 317 грамів амфетаміну;
  • 185 грамів PVP;
  • два грами метадону;
  • 161 пігулку метадону;
  • 43 пігулки димедролу;
  • 20 пігулок інших сильнодіючих речовин;
  • два пістолети, 60 набоїв та одну гранату.

Під час обшуків поліцейські затримали вісім людей. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

«За результатами проведених заходів 24 особам повідомлено про підозру за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч.1, ч.2 ,ч.3 ст. 309, ч.1, ч.2 ст. 310 за ч.1, ч.3 ст. 321 ККУ. Поліцейські Харківщини продовжують роботу з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та нарковмісних рослин», – додали у поліції.

Відео: ГУНП в Харківській області

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час загальнодержавної спецоперації «Джентельмени» на Харківщині правоохоронці провели 53 обшуки".