Росіяни атакували позиції СОУ на Харківщині 15 разів – деталі від Генштабу

За добу на Харківщині було 15 боїв, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорватися 14 разів. Бої йшли біля Стариці, Графського, Лимана, а також у бік Малого Бурлука та Радьківки.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили одну атаку росіян у районі Борової.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9377 дронів-камікадзе та здійснили 2693 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 34 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.