Бешеный кот искусал владельца в поселке на Харьковщине, там ввели карантин

Чрезвычайное событие произошло в поселке Васищево Безлюдовской громады 18 сентября 2026 — именно тогда там зарегистрировали случай бешенства у кота.

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области.

Жительница поселка обратилась в ветеринарный участок и рассказала, что домашнее животное погибло, но перед этим покусало его мужа.

Патологический материал направили в государственную лабораторию, в нем обнаружили антиген вируса бешенства.

Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Безлюдовского поссовета на территории поселка Васищево ввела карантин, чтобы ликвидировать очаг бешенства.

Как сообщал ранее «Объектив», в громадах Харьковской области с 14 сентября стартовал очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства. Также Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают в регионе.

Также случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.