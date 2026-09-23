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Бешеный кот искусал владельца в поселке на Харьковщине, там ввели карантин

Общество 18:00   23.09.2026
Оксана Якушко
Бешеный кот искусал владельца в поселке на Харьковщине, там ввели карантин Фото: ГУ Фото: Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Чрезвычайное событие произошло в поселке Васищево Безлюдовской громады 18 сентября 2026 — именно тогда там зарегистрировали случай бешенства у кота.

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области.

Жительница поселка обратилась в ветеринарный участок и рассказала, что домашнее животное погибло, но перед этим покусало его мужа.

Патологический материал направили в государственную лабораторию, в нем обнаружили антиген вируса бешенства.

Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Безлюдовского поссовета на территории поселка Васищево ввела карантин, чтобы ликвидировать очаг бешенства.

Как сообщал ранее «Объектив»,  в громадах Харьковской области с 14 сентября стартовал очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства. Также Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают в регионе.

Также случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 18:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайное событие произошло в поселке Васищево Безлюдовской громады 18 сентября 2026 — именно тогда там зарегистрировали случай бешенства у кота.".