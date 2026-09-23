Бешеный кот искусал владельца в поселке на Харьковщине, там ввели карантин
Чрезвычайное событие произошло в поселке Васищево Безлюдовской громады 18 сентября 2026 — именно тогда там зарегистрировали случай бешенства у кота.
Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области.
Жительница поселка обратилась в ветеринарный участок и рассказала, что домашнее животное погибло, но перед этим покусало его мужа.
Патологический материал направили в государственную лабораторию, в нем обнаружили антиген вируса бешенства.
Местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при исполнительном комитете Безлюдовского поссовета на территории поселка Васищево ввела карантин, чтобы ликвидировать очаг бешенства.
Как сообщал ранее «Объектив», в громадах Харьковской области с 14 сентября стартовал очередной этап плановой вакцинации домашних животных против бешенства. Также Областной центр контроля и профилактики болезней ранее опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают в регионе.
Также случай бешенства домашней собаки зафиксировали в селе Ударное Люботинской громады Харьковского района 11 сентября.