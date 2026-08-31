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Проверили колодцы в Харьковской области – где есть риск эпидемии

Общество 18:38   31.08.2026
Оксана Якушко
Проверили колодцы в Харьковской области – где есть риск эпидемии

Специалисты отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Изюмского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области обследовали шахтные колодцы общественного пользования Балаклейской громады.

Во время проверки они нашли нарушение санитарного законодательства:

1. несвоевременно проводится лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды, не соблюдается периодичность и полнота исследований;

2. не оформлены санитарные паспорта на колодце общественного пользования.

Поэтому, чтобы не допустить эпидемических осложнений, санитарные врачи направили начальнику Балаклейской городской военной администрации предложения, как устранить нарушение санитарного законодательства в колодцах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области обследовали шахтные колодцы общественного пользования Балаклейской громады.".