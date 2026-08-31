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Перевірили колодязі у Харківській області – де є ризик епідемії

Суспільство 18:38   31.08.2026
Оксана Якушко
Перевірили колодязі у Харківській області – де є ризик епідемії

Фахівці Ізюмського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області обстежили шахтні колодязі громадського користування Балаклійської громади.

Під час перевірки вони знайшли порушення санітарного законодавства:

  1. несвоєчасно проводиться лабораторний контроль якості та безпечності питної води, не дотримується періодичність та повнота досліджень;
  2. не оформлені санітарні паспорти на колодязі громадського користування.

Тому, щоб не допустити епідемічні ускладнення, санітарні лікарі надіслали начальнику Балаклійської міської військової адміністрації пропозиції, як усунути порушення санітарного законодавства у колодязях.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Ізюмського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області обстежили шахтні колодязі громадського користування Балаклійської громади.".