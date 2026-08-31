Перевірили колодязі у Харківській області – де є ризик епідемії

Фахівці Ізюмського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області обстежили шахтні колодязі громадського користування Балаклійської громади.

Під час перевірки вони знайшли порушення санітарного законодавства:

несвоєчасно проводиться лабораторний контроль якості та безпечності питної води, не дотримується періодичність та повнота досліджень; не оформлені санітарні паспорти на колодязі громадського користування.

Тому, щоб не допустити епідемічні ускладнення, санітарні лікарі надіслали начальнику Балаклійської міської військової адміністрації пропозиції, як усунути порушення санітарного законодавства у колодязях.