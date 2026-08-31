Live

Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони

Фронт 15:04   31.08.2026
Оксана Горун
Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони

Напередодні партизани руху АТЕШ повідомили про удар по логістиці окупантів у Бєлгородській області, яка забезпечувала війська на Куп’янському напрямку. Ситуацію прокоментував речник бригади ДШВ.

“Будь-яке порушення логістики противника – це в кожному разі проблема для противника. Але я б не став прив’язувати конкретну ситуацію із залізницею до якихось миттєвих змін на передньому краї. Тому що російська армія має достатньо ресурсів і намагається підтримувати свої угрупування всіма доступними способами. Тому для нас важливо системно впливати саме на їхню логістику та їхнє забезпечення”, – сказав у етері нацмарафону Віталій Гнилко, начальник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

За інформацією, наданою Гнилком, ситуація на Куп’янському напрямку в Харківській області радикально не змінюється – як і тактика ворога. Окупанти продовжують спроби просочитись крізь позиції українських захисників малими піхотними групами. Повітря наповнене дронами, які шукають українські позиції та намагаються пошкоджувати логістику.

Читайте також: Сильні “прильоти” у Бєлгороді: горять ТЕЦ та склади “Ozon” (відео)

“Сьогодні поле бою – це значною мірою протистояння технологій, розвідки і швидкості прийняття рішень”, – зазначив спікер десантників.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова — головне 31 серпня: пожежа в перемісті, удари по області
Новини Харкова — головне 31 серпня: пожежа в перемісті, удари по області
31.08.2026, 16:10
FPV атакував автівку ритуальної служби з померлим на Харківщині (оновлено)
FPV атакував автівку ритуальної служби з померлим на Харківщині (оновлено)
31.08.2026, 14:00
У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи
У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи
31.08.2026, 13:36
Чи загрожує голод? Думки експертів щодо наслідків ударів по складах в Україні
Чи загрожує голод? Думки експертів щодо наслідків ударів по складах в Україні
31.08.2026, 12:26
“Випадковості тут немає” – Терехов про тактику російських ударів по Харкову
“Випадковості тут немає” – Терехов про тактику російських ударів по Харкову
31.08.2026, 14:29
Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони
Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони
31.08.2026, 15:04

Новини за темою:

31.08.2026
Родину з чотирма дітьми вивезли з Куп’янського району (відео)
31.08.2026
Медсестру судитимуть на Харківщині: $1700 за підтвердження інвалідності
31.08.2026
“Випадковості тут немає” – Терехов про тактику російських ударів по Харкову
31.08.2026
FPV атакував автівку ритуальної служби з померлим на Харківщині (оновлено)
31.08.2026
У Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: де йдуть роботи


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 15:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні партизани руху АТЕШ повідомили про удар по логістиці окупантів у Бєлгородській області. Ситуацію прокоментував речник бригади ДШВ".