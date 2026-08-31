Атака партизанів у Бєлгородській області: що кажуть у Силах оборони

Напередодні партизани руху АТЕШ повідомили про удар по логістиці окупантів у Бєлгородській області, яка забезпечувала війська на Куп’янському напрямку. Ситуацію прокоментував речник бригади ДШВ.

“Будь-яке порушення логістики противника – це в кожному разі проблема для противника. Але я б не став прив’язувати конкретну ситуацію із залізницею до якихось миттєвих змін на передньому краї. Тому що російська армія має достатньо ресурсів і намагається підтримувати свої угрупування всіма доступними способами. Тому для нас важливо системно впливати саме на їхню логістику та їхнє забезпечення”, – сказав у етері нацмарафону Віталій Гнилко, начальник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

За інформацією, наданою Гнилком, ситуація на Куп’янському напрямку в Харківській області радикально не змінюється – як і тактика ворога. Окупанти продовжують спроби просочитись крізь позиції українських захисників малими піхотними групами. Повітря наповнене дронами, які шукають українські позиції та намагаються пошкоджувати логістику.

“Сьогодні поле бою – це значною мірою протистояння технологій, розвідки і швидкості прийняття рішень”, – зазначив спікер десантників.