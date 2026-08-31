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Поліція розшукує 42-річного Євгенія Цихановського, що зник 24 серпня

Події 17:40   31.08.2026
Оксана Якушко
Поліція розшукує 42-річного Євгенія Цихановського, що зник 24 серпня

24 серпня чоловік поїхав автомобілем до лікарні до міста Суми, після чого перестав виходити на зв’язок, повідомляє Нацполіція.

Співробітники Чугуївського райуправління поліції встановлюють місцеперебування 42-річного Євгенія Цихановського.

Прикмети: на вигляд 42 роки, зріст близько 165 см, темне волосся, карі очі.

Має татуювання у вигляді Державного Герба України з колосками.

Де він перебуває наразі, невідомо.

«Якщо ви впізнали чоловіка на зображенні або володієте будь-якою інформацією про його можливе місцезнаходження, просимо терміново повідомити за номером 102, +380-97-811-80-57 – заступник начальника СКП Чугуївського РУП Олег Коханевич, або іншим зручним способом», – звернулися до громадян поліціянти.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 17:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 серпня чоловік поїхав автомобілем до лікарні до міста Суми, після чого перестав виходити на зв’язок, повідомляє Нацполіція.".