Сову, що заплуталася в антидроновій сітці, врятували на Харківщині

Днями під час патрулювання прифронтової території Великобурлуцької громади копи помітили птаха, що потребував допомоги, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці обережно звільнили сову з антидронової сітки та оглянули птаха, чи не має він видимих травм чи переломів.

Переконавшись, що сова не зазнала ушкоджень, не потребує допомоги ветеринарів і перебуває у безпеці, поліціянти відпустили її на волю.

Як писала раніше МГ «Об’єктив», оптоволокно від російських FPV-дронів створює загрозу екоциду в лісах на околицях Вовчанська на Харківщині. Окупанти затягують сосни кілометрами прозорих ниток, випускаючи дрони кожні 20 хвилин на відстань до 40 км. МГ «Об’єктив» поспілкувалася з речницею 57-ї ОМПБр та експертом Української природоохоронної групи, щоб з’ясувати масштаб нової загрози. Прозорі пастки масово гублять тварин, а мікропластик роками отруюватиме ґрунти та водойми.