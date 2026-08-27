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28 серпня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 17:30   27.08.2026
Оксана Якушко
28 серпня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова

28 серпня з 9:00 до 13:00 тролейбуси №11 та 27 без достатнього запасу автономного ходу не ходитимуть на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з роботами АТ «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час тролейбуси ходитимуть наступним чином:

№11: частина тролейбусів – за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок автономного ходу), решта – від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції;

№27: від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 серпня з 9:00 до 13:00 тролейбуси №11 та 27 не ходитимуть на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської. ".