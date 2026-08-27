28 серпня тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
28 серпня з 9:00 до 13:00 тролейбуси №11 та 27 без достатнього запасу автономного ходу не ходитимуть на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з роботами АТ «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час тролейбуси ходитимуть наступним чином:
№11: частина тролейбусів – за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок автономного ходу), решта – від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції;
№27: від розворотного кола «Вул. Новий Побут» до майдану Конституції.