Психотропи міг продавати чоловік у Холодногірському районі

У збуті наркотиків у Холодногірському районі Харкова підозрюють 41-річного чоловіка, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

У поліції повідомили, що під час обшуків знайшли та вилучили наркотики, пакети для фасування, а також техніку. Усі ці предмети доводять протиправну діяльність чоловіка, вважають у поліції.

“Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України“, – зазначили копи.

Наразі чоловікові вже вручили підозру та відправили до СІЗО.