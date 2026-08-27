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Психотропи міг продавати чоловік у Холодногірському районі

Події 11:43   27.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Психотропи міг продавати чоловік у Холодногірському районі

У збуті наркотиків у Холодногірському районі Харкова підозрюють 41-річного чоловіка, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.

У поліції повідомили, що під час обшуків знайшли та вилучили наркотики, пакети для фасування, а також техніку. Усі ці предмети доводять протиправну діяльність чоловіка, вважають у поліції.

Чоловіка підозрюють у поширенні наркотиків

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України“, – зазначили копи.

Наразі чоловікові вже вручили підозру та відправили до СІЗО.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 11:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У збуті наркотиків у Холодногірському районі Харкова підозрюють 41-річного чоловіка, пишуть у ГУ Нацполіції Харківської області.".