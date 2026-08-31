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Медсестру судитимуть на Харківщині: $1700 за підтвердження інвалідності

Суспільство 15:37   31.08.2026
Оксана Горун
Медсестру судитимуть на Харківщині: $1700 за підтвердження інвалідності

Харківська обласна прокуратура повідомила, що передала до суду справу медсестри з Богодухівського району. За версією слідства, медикиня вимагала гроші за підтвердження інвалідності літній немобільній жінці.

Повторне проходження жінкою лікарсько-консультативної комісії було необхідно, щоб підтвердити потребу в постійному догляді для людини з II групою інвалідності.

“Оскільки жінка не може самостійно пересуватися, вона мала отримати офіційне підтвердження потреби в постійному сторонньому догляді — документ, що також є підставою для отримання її сином відстрочки від призову”, – пояснили в пресслужбі прокуратури.

До медсестри за роз’ясненням процедури звернувся син пацієнтки похилого віку. Саме йому, за версією слідства, медсестра розповіла, що “послуга” коштує 1700 доларів США. А якщо таку суму не заплатити, процес затягнеться так, що своєчасно висновок отримати не вдасться. У результаті чоловік втратить законне право на відстрочку від мобілізації.

“Медсестра, скориставшись ситуацією, запевнила чоловіка, що має зв’язки серед членів комісії та може посприяти у безперешкодному отриманні необхідного документу”, – зазначили прокурори.

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Підозрювану затримали після того, як вона отримала обумовлену суму доларів. Її звинувачують в отриманні неправомірної вигоди.

“Обвинувачена визнала свою вину та перерахувала 180 тис. грн на потреби Збройних Сил України”, – повідомила прокуратура.

Нагадаємо, на Харківщині медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці та отримала вирок – 3,5 року в’язниці.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 15:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна прокуратура повідомила, що передала до суду справу медсестри з Богодухівського району. За версією слідства, медик вимагала гроші за підтвердження інвалідності літній жінці".