Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
Три з половиною роки тюрми. Таке покарання призначив 41-річній медсестрі однієї з установ у Полтавській області Новобаварський райсуд Харкова. Встановлено, що жінка отримала 200 тисяч гривень за оформлення фіктивної інвалідності своїй знайомій.
У лютому 2024 року медсестра запропонувала своїй знайомій за 200 тисяч гривень допомогти з оформленням фейкової інвалідності ІІ групи, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
“Жінка неодноразово телефонувала клієнтці та наполегливо переконувала переказати гроші на її банківську картку. Вона також зазначила, що крім основної суми необхідно додатково сплатити 8 тисяч гривень за першочергові обстеження та аналізи. Жінка виконала цю вимогу та переказала гроші на банківську картку медсестри”, – розповіли у відомстві.
Слідство встановило, що медсестра вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування, яких не було. Це дозволило б оформити інвалідність, отримувати державні гроші та інші привілеї.
Надалі медсестра отримала ще 15 тисяч гривень. На початку квітня 2024 року у Харкові правоохоронці затримали жінку під час отримання решти суми – 185 тисяч гривень.
Жінку визнали винною в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Триває строк на апеляційне оскарження.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у поліції заявили, що викрили чергового учасника «корупційної схеми з оформлення фіктивної інвалідності» на Харківщині. Про підозру повідомили 54-річному чоловікові, який, вважають слідчі, шукав клієнтів для оформлення медичних довідок.
31 Жовтня 2025 в 17:33