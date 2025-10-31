Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ

На Вінниччині затримали 35-річного жителя Харківщини, який намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Чоловіка зупинили в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський».

«Для підтвердження свого статусу на паспортному контролі чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Два з них – без зауважень, а от третє, видане нібито у Польщі, викликало сумніви. Під час перевірки з’ясувалося, що документ не відповідає встановленому зразку. У результаті «татусь» визнав: придбав свідоцтво за 4000 USDT (Tether – криптовалютний токен), переказавши кошти на криптогаманець невідомої особи», – встановили прикордонники.

Чоловіку відмовили у пропуску через державний кордон. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду передали справу двох харків’ян. Чоловікам 44 та 36 років інкримінують розробку схеми переправлення через кордон осіб, які хотіли ухилитися від військової служби. Послуги коштували від 14 до 24 тисяч доларів. Детальніше.

