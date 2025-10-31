Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ
На Вінниччині затримали 35-річного жителя Харківщини, який намагався незаконно виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька, повідомили в Державній прикордонній службі України.
Чоловіка зупинили в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський».
«Для підтвердження свого статусу на паспортному контролі чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Два з них – без зауважень, а от третє, видане нібито у Польщі, викликало сумніви. Під час перевірки з’ясувалося, що документ не відповідає встановленому зразку. У результаті «татусь» визнав: придбав свідоцтво за 4000 USDT (Tether – криптовалютний токен), переказавши кошти на криптогаманець невідомої особи», – встановили прикордонники.
Чоловіку відмовили у пропуску через державний кордон. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду передали справу двох харків’ян. Чоловікам 44 та 36 років інкримінують розробку схеми переправлення через кордон осіб, які хотіли ухилитися від військової служби. Послуги коштували від 14 до 24 тисяч доларів. Детальніше.
Читайте також: Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, границя, дитина, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 13:12;