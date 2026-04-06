Епічний вибух на Бєлгородщині: що знищили прикордонники (відео)

Дрон прикордонної бригади «Гарт» підірвав склад протитанкових мін противника на Бєлгородщині.

«Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати ворожі цілі на Південно-Слобожанському напрямку. Днями «пташка» дронарів-прикордонників, під час місії на ворожій території, натрапила у лісосмузі на склад протитанкових мін противника», – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники заявили, що вибух був епічним.

У ДПСУ підкреслили, що бійці прикордонної бригади продовжують нищити ворога та не допускають його прориву на півночі Харківської області.

Відео: ДПСУ

