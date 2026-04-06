Епічний вибух на Бєлгородщині: що знищили прикордонники (відео)
Дрон прикордонної бригади «Гарт» підірвав склад протитанкових мін противника на Бєлгородщині.
«Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» продовжують виявляти та знищувати ворожі цілі на Південно-Слобожанському напрямку. Днями «пташка» дронарів-прикордонників, під час місії на ворожій території, натрапила у лісосмузі на склад протитанкових мін противника», – зазначили у ДПСУ.
Прикордонники заявили, що вибух був епічним.
У ДПСУ підкреслили, що бійці прикордонної бригади продовжують нищити ворога та не допускають його прориву на півночі Харківської області.
Відео: ДПСУ
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що у ЗСУ є успіхи в Харківській області. Так, за інформацією осінтерів, українські захисники просунулися на Великобурлуцькому напрямку в районі Амбарного. Внаслідок цього СОУ зачистили частину території на прикордонні.
Категорії: Фронт; Теги: Белгородщина, вибух, гпсу;
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 13:31;