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ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ

Україна 10:42   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко на Oboz.ua прокоментував наступ ЗСУ на Бєлгородщині.

“Інформація, яка нещодавно зʼявилася у ЗМІ, вона стосується такого чудового населеного пункту російського, як Журавлівка. Річ у тому, що там були розміщені Сили оборони України, а російські ресурси моніторингові різні розповідають про те, що Журавлівка знаходиться під контролем Сил оборони України. Цілком можливо, що саме так, але тут треба зауважити, що Журавлівка – той населений пункт, який знаходиться в “сірій” зоні. “Сіра” зона, вона станом на зараз, що по території РФ, що по території України, вона всюди майже однакова в тому сенсі, що 3-5 кілометрів всі мають найменшу концентрацію сил та засобів. У районі Журавлівки ми бачимо, що саме вона заглиблена на лінію п’ять кілометрів. При цьому, вона має охоплення з лівого флангу річкою Харків і саме ця річка є природною перешкодою для того, щоб хтось міг зненацька ударити з лівого флангу. Окрім лівого флангу також із півночі Журавлівка має охоплення відповідними гілками та водоймами. Отже, і тут нічого, крім основної траси, не може призвести до неочікуваного удару по Журавлівці. Сили оборони України по цій локації демонстрували саме ту тактику, яку вони демонстрували деякий час тому в Курській області, коли використовували саме рельєфно-ландшафтні особливості тієї чи іншої території і за рахунок цього просувалися без ризиків неочікуваних ударів по флангу. Тому, в принципі, я думаю Журавлівка є одним із елементів ось таких дій Сил оборони України, які навряд чи будуть мати якісь більш масштабний розвиток. Ну, тобто на Бєлгород не підемо“, – припустив Коваленко.

Однак у такому розвитку подій цікаво те, що неподалік Журавлівки знаходиться Стрілеча – село на Харківщині. Наразі населений пункт окупований військами РФ. І замість того, щоб вибити ЗСУ із власних територій – ворог намагається просуватися вглиб Харківщини. Зокрема, атакує у районі Глибокого, додав аналітик.

Відео: Oboz.ua

Читайте також: ISW: українські ДРГ заходили до Бєлгородської області, РФ атакує на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко на Oboz.ua прокоментував поступ ЗСУ на Бєлгородщині.".